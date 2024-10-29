Игры
Опубликовано 29 октября 2024, 07:21
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Блогеры получили PS5 Pro. Первые обзоры выйдут в ближайшее время

Это мы точно ждем
Компания Sony начала активную подготовку к запуску PS5 Pro — первые блогеры уже получили новую консоль для создания обзоров.
Блогеры получили PS5 Pro. Первые обзоры выйдут в ближайшее время
© PPE.pl

Ожидается, что эта усовершенствованная версия PlayStation 5 станет самой мощной консолью на рынке. По словам разработчиков, PS5 Pro позволяет раскрыть новые возможности игр, а также улучшить производительность уже выпущенных проектов.

Премьера PS5 Pro намечена на 7 ноября. А первые материалы от блогеров и обозревателей должны появиться уже в ближайшие дни.

Многие пользователи с нетерпением ждут отзывов, в которых будет сравнение стандартной PS5 с её «профессиональной» версией. Особое внимание уделят производительности, уровню шума и эффективности системы охлаждения при игре в ресурсоёмкие проекты.

Источник:PPE.pl
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PlayStation 5 Pro
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#игровая консоль