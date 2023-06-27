Бои в период холодной войны и современные танки: раскрыты подробности и сроки релиза World of Tanks 2

Проект под рабочим названием Project CW уже прошёл первые глобальные тесты в середине июня 2023 года. В новой версии тайтла игроки смогут погрузиться в многопользовательские баталии, разворачивающиеся на танках периода поздней Холодной войны, начиная с 1980-х годов.

Хотя геймплей игры всё ещё находится на стадии разработки, уже сейчас можно оценить великолепные визуальные эффекты и детализацию. Вдохновение разработчики явно черпали в игре Battlefield, что видно по многим аспектам проекта.