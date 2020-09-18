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Более 230 игр и дополнений издателя Darksiders продаются со скидками до 90%
До 21 сентября
В сервисе цифровой дистрибуции Steam запущена масштабная распродажа, в рамках которой более своих 230 игр и дополнений издателя популярной серии Darksiders продаются со скидками до 90%.
Так, за полцены можно ухватить игра о всадниках Апокалипсиса Darksiders Genesis. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 999 рублей, тогда как сейчас ее стоимость упала до 499 рублей.
Игра Desperados III, в свою очередь, впервые получает скидку в размере 25%. Сама игра представляет из себя хардкорный тактический “стелс”, действия которого происходят на Диком Западе. В обычное время она продается за 2 499 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 1 874 рубля.
Стоит отметить, что скидки на игры издателя будут доступны ограниченное количество времени. Так, распродажа закончится уже 21 сентября в 20:00 по московскому времени. Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.