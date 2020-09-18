Более 230 игр и дополнений издателя Darksiders продаются со скидками до 90%

Игра Desperados III, в свою очередь, впервые получает скидку в размере 25%. Сама игра представляет из себя хардкорный тактический “стелс”, действия которого происходят на Диком Западе. В обычное время она продается за 2 499 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 1 874 рубля.