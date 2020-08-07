Более 240 игр для PlayStation продаются со скидками

В рамках распродажи можно с 85% скидкой ухватить одну из любимых игр Илона Маска. Речь о футуристическом тайтле Deus Ex: Mankind Divided. Так, если ранее игра продавалась за 3 999 рублей, то сейчас ее можно приобрести за 599 рублей.