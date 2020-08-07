Игры
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Более 240 игр для PlayStation продаются со скидками
Акция закончится 20 апреля
Напомним, что Sony запустила масштабную распродажу консольных игр. Особенностью данной распродажи является то, что ее ассортимент регулярно обновляется. Сейчас акция насчитывает более 240 игр, которые предлагаются пользователям с хорошими скидками.
В рамках распродажи можно с 85% скидкой ухватить одну из любимых игр Илона Маска. Речь о футуристическом тайтле Deus Ex: Mankind Divided. Так, если ранее игра продавалась за 3 999 рублей, то сейчас ее можно приобрести за 599 рублей.
Легендарный шутер DOOM Eternal, в свою очередь, предлагается пользователям консоли PlayStation всего за 1 999 рублей вместо прежних 3 999 рублей.
За 2 639 рублей можно ухватить популярную игру Final Fantasy VII Remake.
Отметим, что данная акция продлится до 20 августа. Ознакомиться со всеми тайтлами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке.