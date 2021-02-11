Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил акцию We Love Games, в которой более 2500 игр продаются со скидками до 92%. Интересно, что в масштабной распродаже можно встретить даже нашумевший тайтл Cyberpunk 2077, компьютерная версия которого впервые получила скидку.