Игры
Сегодня в 14:43
Более 2500 игр продаются со скидками до 92%
До 15 февраля
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил акцию We Love Games, в которой более 2500 игр продаются со скидками до 92%. Интересно, что в масштабной распродаже можно встретить даже нашумевший тайтл Cyberpunk 2077, компьютерная версия которого впервые получила скидку.
Так, приобрести Cyberpunk 2077 предлагается за 1 799 рублей вместо прежних 1 999 рублей.
Всего за 249 рублей вместо прежних 1 199 рублей, в свою очередь, можно купить тайтл Ведьмак 3: Дикая Охота.
С 92% скидкой, то есть всего за 139 рублей, можно ухватить игру про заселение Земли пришельцами - XCOM 2.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Завершится она 15 февраля в 17:00 по Москве.