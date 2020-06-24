Более 300 игр для PlayStation продаются с большими скидками

В распродаже участвуют как инди игры, так и знаменитые тайтлы, вроде Ведьмака. Примечательно, что расширенное издание популярной Red Dead Redemption 2 получило в рамках распродажи самую высокую скидку за все время. Так, если ранее данное издание можно было приобрести за 4999 рублей, то сейчас оно доступно всего за 1749.