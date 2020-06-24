Более 300 игр для PlayStation продаются с большими скидками
В распродаже участвуют как инди игры, так и знаменитые тайтлы, вроде Ведьмака. Примечательно, что расширенное издание популярной Red Dead Redemption 2 получило в рамках распродажи самую высокую скидку за все время. Так, если ранее данное издание можно было приобрести за 4999 рублей, то сейчас оно доступно всего за 1749.
А с 81% скидкой, в свою очередь, можно приобрести шутерную игру Hitman: Game Of The Year Edition. Напомним, что в обычное время тайтл продается за 4299 рублей, а с учетом скидки он обойдется в 859.
За 779 рублей, вместо прежних 2599, можно ухватить Ведьмак 3: Дикая Охота — Издание Игра года.
Отметим, что акция продлится до 9 июля. Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно [по этой ссылке[(https://store.playstation.com/ru-ru/grid/STORE-MSF75508-MIDYEARDEALS/1).