Игры
Сегодня в 15:31

Более 8 игр мобильных игр стали бесплатными

Для Android и iOS
В онлайн-магазинах Google Play и App Store стартовали бесплатные раздачи игр и приложений. Владельцы смартфонов на базе Android и iOS могут купить со 100% скидкой сразу более 8 игр.
Более 8 игр мобильных игр стали бесплатными

Для Android-смартфонов скачать бесплатно и навсегда предлагается игру-симулятор аттракциона в космосе — Space Roller Coaster VR, карточную ролевую игру Lophis Roguelike: Card RPG game, Darkest Dungeon, бизнес-симулятор «Фрилансер 2: Симулятор жизни создателя игр [VIP]», виртуальный музей военной техники VR Army Museum, симулятор пинбола Summer Slam Pinball 3D и переводчик чисел в слова Number to word converter offline.

Владельцы iPhone, в свою очередь, могут установить бесплатно и навсегда детскую игру про Свинку Пеппу — «Peppa Pig: Спортивный праздник», игру-головоломку Toppl, аркаду cat&line, сокращатель ссылок Shortly URL, альтернативную камеру Fast Camera, измеритель кислорода в крови Oxygen Blood - Pulse Tracker, и программу для изучения Солнечной системы Starship Earth.