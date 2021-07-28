Более 8 игр мобильных игр стали бесплатными

Для Android и iOS

В онлайн-магазинах Google Play и App Store стартовали бесплатные раздачи игр и приложений. Владельцы смартфонов на базе Android и iOS могут купить со 100% скидкой сразу более 8 игр.