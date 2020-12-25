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Более 900 игр для консоли Nintendo Switch продаются со скидками
До 31 декабря
Хорошая новость для владельцев консолей Nintendo Switch. В официальном онлайн-магазине Nintendo стартовала распродажа, в рамках которой более 900 игр продаются со скидками.
Так, за 924 рубля вместо прежних 2 499 рублей можно приобрести обновленную версию Assassin's Creed III. За полцены, в свою очередь, можно ухватить издание “Assassin’s Creed: Мятежники. Коллекция”, в состав которого вошли Assassin’s Creed IV: Черный флаг, Assassin’s Creed Изгой и дополнительный контент.
С 95% скидкой, в свою очередь, можно купить сборник Syberia 1 & 2. Напомним, что в обычное время он стоит 2 499 рублей, тогда как сейчас доступен за 124.
Также в распродаже можно встретить серии игр Final Fantasy, Resident Evil и прочих.
Закончится акция 31 декабря. Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в ней, можно по этой ссылке.