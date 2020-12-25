Более 900 игр для консоли Nintendo Switch продаются со скидками

С 95% скидкой, в свою очередь, можно купить сборник Syberia 1 & 2. Напомним, что в обычное время он стоит 2 499 рублей, тогда как сейчас доступен за 124.

Также в распродаже можно встретить серии игр Final Fantasy, Resident Evil и прочих.