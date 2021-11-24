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Более 900 игры распродают со скидками до -80% в честь «Черной пятницы»От новинок до хитов
Онлайн-магазин Epic Games Store запустил распродажу в честь “Черной пятницы”. В ее рамках более 900 игр распродают со скидками до -80%. Словом, выбрать есть из чего.
Со скидками продаются как хиты, так и новинки. Так, Cyberpunk 2077 можно ухватить за полцены — 999 рублей. В то же время, на 80% упала стоимость The Witcher 3: Wild Hunt — GOTY Edition. Приобрести данное издание можно всего за 300 рублей.
За полцены также продается Assassin’s Creed Valhalla — 1 249 рублей, а на 75% подешевел Borderlands 3.
Закончится распродажа уже 30 ноября. Ознакомиться с полным списком тайтлов, которые в ней представлены, можно перейдя по этой ссылке.
Источник: Epic Games