Более компактную PS5 Slim разобрали и показали на видео

Более компактную PS5 Slim разобрали и показали на видеоИзменения есть
Консольный мир совершил новый виток — виток компактности и стиля.
Недавно на популярном технологическом YouTube-канале Dave2D был представлен эксклюзивный обзор обновленной версии PlayStation 5, которую уже успели окрестить PS5 Slim.
Эта консоль отличается съемным дисководом и более стройным дизайном. Да, изменения затронули не только внешний вид: новая PS5 Slim получила раздельные боковые панели с глянцевой отделкой и усовершенствованный дизайн.
Кроме того, дисковод теперь можно отсоединять без использования инструментов, что добавляет удобства в использовании.
Не менее важны и внутренние изменения. Производители переработали материнскую плату и систему охлаждения, сделав их более компактными. Это позволило снизить уровень шума и сохранить прежнее энергопотребление, несмотря на уменьшенные размеры.
Вместительность накопителя также выросла до 1 ТБ, что на 175 ГБ больше, чем у предшественницы.
Новинка поступит в продажу 10 ноября и будет предлагаться в комплектах с популярными играми, включая Spider-Man 2 и Call of Duty: Modern Warfare III.