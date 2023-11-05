Более компактную PS5 Slim разобрали и показали на видео

Недавно на популярном технологическом YouTube-канале Dave2D был представлен эксклюзивный обзор обновленной версии PlayStation 5, которую уже успели окрестить PS5 Slim.

Эта консоль отличается съемным дисководом и более стройным дизайном. Да, изменения затронули не только внешний вид: новая PS5 Slim получила раздельные боковые панели с глянцевой отделкой и усовершенствованный дизайн.

Кроме того, дисковод теперь можно отсоединять без использования инструментов, что добавляет удобства в использовании.