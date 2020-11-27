Более слабая PS5 обошла в игровых тестах "мощнейшую консоль поколения" Xbox Series X

Для того, чтобы разобраться в причинах подобной ситуации, журналисты The Verge пообщались с игровыми разработчиками. Они, в свою очередь, обвинил во всем сложность подготовки игр для новой консоли Microsoft.

По словам работников индустрии, американская корпорация начала рассылать девкиты Xbox Series X заметно позже, чем делала это Sony со своей PlayStation 5. При этом трудности возникли и с самой работой с девкитом - инструменты японской компании в этом плане оказались более понятными и простыми в освоении.

Стоит отметить, что сама Microsoft не стала отрицать наличие проблем с консолью нового поколения и лишь заявили, что прямо сейчас компания вовсю работает над их решением совместно с игровыми разработчиками.