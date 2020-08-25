Игры
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Более тысячи игр продаются со скидками до 91%
До 31 августа
Сервис цифровой дистрибуции GOG запустил масштабную распродажу, в рамках которой более тысячи игр продаются со скидками до 91%.
В акции Harvest Sale участвуют как популярные тайтлы, так и игры инди-разработчиков. Так, всего за 69 рублей вместо прежних 419 рублей можно ухватить игру Ведьмак 2: Убийцы королей.
А за 59 рублей, в свою очередь, можно приобрести одну из любимых игр Илона Маска - Deus Ex: Human Revolution. Напомним, что в обычное время тайтл предлагался за 399 рублей.
В 89 рублей обойдется популярная игра про подростка с суперспособностью - Life is Strange. К слову, ранее данную игру можно было купить за 419 рублей.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в данной распродаже, можно по этой ссылке. Продлится акция вплоть до 31 августа.