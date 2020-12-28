Более тысячи владельцев PlayStation 5 пожаловались на проблему с геймпадом

Об этом, ссылаясь на отзывы пользователей, рассказали журналисты издания Game Rant. Причем они насчитали более тысячи негативных высказываний о работе DualSense. Так, владельцы приставки отмечают, что проблема связана с одной из ключевых особенностей джойстиков, а именно с адаптивными курками. Пользователи жалуются на то, что кнопки со временем расшатываются, что приводит к тому, что пружина курков не выдает нужное сопротивление. Таким образом пропадает “адаптивность”, о которой говорили в Sony.

На проблему накладывается еще и дефицит и отсутствие комплектующих, что, по мнению игроков, сделать процесс замены контроллеров более продолжительным. На сегодняшний день представители Sony не прокомментировали ситуацию.