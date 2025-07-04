Больше не эксклюзив PlayStation и ПК — Helldivers 2 выйдет на Xbox в августе

Опубликовано 04 июля 2025, 08:061 мин.
Больше не эксклюзив PlayStation и ПК — Helldivers 2 выйдет на Xbox в августеА мы и не против
Arrowhead Games официально объявила, что кооперативный боевик Helldivers 2 доберётся до Xbox Series X/S 26 августа 2025 года. До этого игра была доступна только на PlayStation и ПК.
Новость объявил креативный директор студии Йохан Пилестедт во время короткой трансляции. Он отметил, что «игроки давно просили подкрепление» и теперь, «в борьбе за Супер-Землю» к армии геймеров присоединятся и обладатели Xbox.
Предзаказы уже открыты, однако сразу в Game Pass игра не появится — запуск пройдёт по стандартной платной модели. В блоге Xbox Wire директор игры Микаэль Эрикссон добавил, что студия «с нетерпением ждёт новых игроков» и намекнул на большие планы в будущем.
Ранее судьба релиза на Xbox оставалась под вопросом: хотя Arrowhead — независимая студия, издателем Helldivers 2 выступала Sony. Но, судя по всему, стороны всё же договорились.