Больше не эксклюзив PlayStation и ПК — Helldivers 2 выйдет на Xbox в августе

Новость объявил креативный директор студии Йохан Пилестедт во время короткой трансляции. Он отметил, что «игроки давно просили подкрепление» и теперь, «в борьбе за Супер-Землю» к армии геймеров присоединятся и обладатели Xbox.

Предзаказы уже открыты, однако сразу в Game Pass игра не появится — запуск пройдёт по стандартной платной модели. В блоге Xbox Wire директор игры Микаэль Эрикссон добавил, что студия «с нетерпением ждёт новых игроков» и намекнул на большие планы в будущем.

Ранее судьба релиза на Xbox оставалась под вопросом: хотя Arrowhead — независимая студия, издателем Helldivers 2 выступала Sony. Но, судя по всему, стороны всё же договорились.