Больше не секрет: утечка NVIDIA раскрыла дату выхода неанонсированной Mortal Kombat 12

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Больше не секрет: утечка NVIDIA раскрыла дату выхода неанонсированной Mortal Kombat 12Жаль лишь, что о проекте расскажут ещё не скоро
Накануне в сеть был слит целый список проектов, которые в ближайшем (и не очень) будущем выйдут на ПК. И всё это стало возможным благодаря свежей утечке NVIDIA.
И пока большинство изданий акцентируют внимание на эксклюзивах Sony, которые также «засветились» в списке (Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West и т.д), незамеченным остаётся ещё один интересный проект.
Судя по всё той же утечке, в 2023 году нас ждёт выход новой Mortal Kombat — Mortal Kombat 12. Как и раньше, её разработкой занимаются специалисты NetherRealm Studios.
Стоит отметить, что сама игра ещё даже не была анонсирована. А учитывая, что проект выйдет лишь в апреле 2023-го, можно ожидать, что состоится его презентация ближе к концу 2022-го. Вполне вероятно, что в рамках The Game Awards 2022.
Источник: GitHub / Woctezuma