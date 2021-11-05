Больше не секрет: утечка NVIDIA раскрыла дату выхода неанонсированной Mortal Kombat 12

И пока большинство изданий акцентируют внимание на эксклюзивах Sony, которые также «засветились» в списке (Ghost of Tsushima, Horizon Forbidden West и т.д), незамеченным остаётся ещё один интересный проект.

Судя по всё той же утечке, в 2023 году нас ждёт выход новой Mortal Kombat — Mortal Kombat 12. Как и раньше, её разработкой занимаются специалисты NetherRealm Studios.