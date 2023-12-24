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Игры
18:45, 24 декабря 2023
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Больше никакого официального ремонта PS4 Pro и PS VR: у Sony нет деталей

20 декабря 2023 года был последним днем

Ремонт консолей PS4 Pro и очков виртуальной реальности PlayStation VR официально больше не производится. Дата окончания приема заявок на ремонт — 20 декабря 2023 года, у клиентов есть время до 5 января 2024 года, чтобы отправить свои консоли на обслуживание. Причина такого беспрецедентного шага? Острая нехватка складских запасов.

Решение Sony соответствует отраслевой тенденции, напоминающей отказ Nintendo от ремонта консолей Nintendo 3DS и 3DS XL в 2021 году из-за нехватки комплектующих. Учитывая, что PS5 набирает популярность, а PS4 постепенно снимается с производства, Sony, похоже, склонна выделять ограниченные ресурсы на консоли текущего поколения.

Для пользователей этих консолей важна оперативность: устройства должны быть отправлены в сервисные центры компании до 5 января 2024 года.

Уходит очередная эпоха.

Источник:GameWatch
Автор:Булат Кармак
Теги:
#консоль
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#ремонт
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#PLAYSTATION
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