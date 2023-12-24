Больше никакого официального ремонта PS4 Pro и PS VR: у Sony нет деталей

Решение Sony соответствует отраслевой тенденции, напоминающей отказ Nintendo от ремонта консолей Nintendo 3DS и 3DS XL в 2021 году из-за нехватки комплектующих. Учитывая, что PS5 набирает популярность, а PS4 постепенно снимается с производства, Sony, похоже, склонна выделять ограниченные ресурсы на консоли текущего поколения.

Для пользователей этих консолей важна оперативность: устройства должны быть отправлены в сервисные центры компании до 5 января 2024 года.

Уходит очередная эпоха.