Больше $200 млн: суд в США случайно раскрыл стоимость производства главных эксклюзивов PlayStation 4 и 5

Юристы Sony попытались затереть не предназначенные для посторонних глаз данные, но сканирование документов выявило эту информацию, которая позднее стала известна широкой общественности.

Один из документов раскрыл бюджет разработки двух крупных эксклюзивных игр PlayStation — The Last of Us Part II и Horizon Forbidden West.

Согласно данным, разработка первой обошлась Sony в $220 млн (с участием 200 сотрудников), а производство второй, продолжавшееся пять лет, стоило $212 млн.

Отметим, что эти тяжбы в целом оказались полны на различные утечки и интересные факты о двух гигантах игровой индустрии. В случае с Xbox, например, мы узнали, что Microsoft рассматривала возможность купить российскую студию Mundfish.