Большинство игроков узнали о существовании Epic Games Store только благодаря бесплатной раздаче GTA V

Подобная стратегия обеспечила Epic Games новых клиентов, но при этом задела коллег по цеху. К примеру, после начала бесплатной раздачи GTA V, пользователи Steam, купившие её за немалую сумму, стали писать гневные комментарии руководству Valve и требовать таких же условий, что и у Epic Games.

Но показательно и обратное. Компания Take-Two Interactive, издатель GTA V Auto, только выиграла от акций Epic Games. Так, судя по финансовому отчёту руководителя компании Штрауса Зельника, решение о бесплатной раздаче Grand Theft Auto V в Epic Games Store принесло очень много денег. Игра стабильно продавалась в течение шести недель после акции и разошлась тиражом, превосходящим по количеству единиц все предыдущие годы.

Напомним, Epic Games объявила бесплатную раздачу GTA V в мае 2020 года. В преддверии акции компания опубликовала пост в Твиттере с анонсом, который поспешила удалить из-за преждевременности. Тогда игра была доступна для скачивания в сервисе Epic Game Store в течение недели.