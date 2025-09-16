Borderlands 4 оказалась неиграбельна на Steam Deck — 11 fps даже на минималках

По данным TechPowerUp, даже при минимальных настройках графики шутер выдаёт всего 11–13 fps, а на средних — и вовсе проседает до 8–11 fps.

Даже с советами разработчиков ситуация не улучшается. Включение апскейлера повышает частоту лишь до 20–25 fps, но качество геймплея остаётся неудовлетворительным.

Использование генерации кадров лишь усугубляет проблему: управление становится «резиновым», а задержки ввода превращают игру в хаос. Эксперты прямо заявляют — запускать Borderlands 4 на Steam Deck напрямую не стоит, лучше использовать стриминг с ПК или сервис GeForce Now.