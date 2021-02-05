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Borderlands, BioShock и другие игры 2K Games продаются со скидками до 96%
До 18 февраля
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил очередную распродажу. На этот раз со скидками до 96% пользователям предлагается приобрести Borderlands, BioShock и другие игры 2K Games.
Так, с 96% скидкой, то есть за 283 рубля, можно купить целый набор Borderlands: The Handsome Collection, в состав которого входят игры BORDERLANDS 2 и BORDERLANDS: THE PRE-SEQUEL, весь комплект DLC для них, а также кооперативный режим.
Всего за 135 рублей вместо прежних 1 699 рублей предлагается отдать за игру про заселение Земли пришельцами - XCOM 2.
А стоимость набора BioShock: The Collection упала с 1 799 рублей до 359 рублей. Отметим, что в его состав вошли BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered, BioShock Infinite, а также дополнительный контент.
Ознакомиться с полным списком игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Продлится она до 18 февраля.