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Borderlands, BioShock и другие игры издательства 2K продаются с большими скидками
Акция продлится до 20 марта
Сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую акцию, в рамка которой Borderlands, BioShock и другие игры издательства 2K продаются с большими скидками.
Так, всего за 999 рублей вместо прежних 1999 рублей можно ухватить прошлогоднюю новинку Borderlands 3.
Также с 75% скидкой можно приобрести BioShock Infinite. Напомним, что в обычное время стоимость игры составляет 999 рублей, тогда как с учетом скидки она упала до 249 рублей.
С 80% скидкой, в свою очередь, доступен набор Civilization VI & Scenario Pack Bundle, в который входит ряд дополнительного контента. Если в обычное время он продавался за 1547 рублей, то сейчас его можно загрузить за 315 рублей.
Стоит отметить, что акция является временной и продлится до 20 марта. Ознакомится с полным ассортиментом распродажи можно по этой ссылке.