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Borderlands, BioShock и другие игры продаются со скидками до 80%До 14 июня
Нескольким ранее мы писали о распродаже игр серии “Ведьмак” в Humble bundle. Однако помимо этой акции сервис цифровой дистрибуции распродает Borderlands, BioShock и другие игры со скидками до 80%.
Borderlands: The Pre-Sequel можно ухватить за 865 рублей. Напомним, что в обычное время этот тайтл продают за 2 884 рубля.
BioShock Infinite, в свою очередь, можно купить с 75% скидкой, то есть за 540 рублей вместо прежних 2 162.
Пошаговую стратегию Sid Meier's Civilization V: The Complete Edition, в свою очередь, можно купить за 901 рубль. В обычное же время она доступна за 3 605 рублей.
Ознакомиться со всем ассортиментом игр, участвующих в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится она 14 июня.