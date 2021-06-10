Borderlands, BioShock и другие игры продаются со скидками до 80%

Borderlands: The Pre-Sequel можно ухватить за 865 рублей. Напомним, что в обычное время этот тайтл продают за 2 884 рубля.

BioShock Infinite, в свою очередь, можно купить с 75% скидкой, то есть за 540 рублей вместо прежних 2 162.