Borderlands, Mafia и другие игры упали в цене

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Borderlands, Mafia и другие игры упали в ценеДо 2 июля
В цифровом магазине Humble Bundle стартовала новая распродажа. В ее рамках со скидками предлагается купить Borderlands, Mafia и другие игры издателя 2K.
Так, Borderlands 3 можно приобрести с 67% скидкой. Напомним, что в обычное время тайтл продают за 1 999 рублей, тогда как сейчас он доступен за 659.
Mafia III: Definitive Edition, в свою очередь, можно ухватить со скидкой -67% — за 494 рубля вместо исходных 1 499.
В то же время, Mafia II: Definitive Edition тоже отдают за 494 рубля вместо прежних 1 499.
Полное издание игры про заселение Земли пришельцами — XCOM Ultimate Collection — продается за 1 665 рублей, тогда как в обычное время оно доступно за 5 046.
Ознакомиться со всеми играми, которые участвуют в распродаже, можно перейдя по этой ссылке. Завершится она через 5 дней.