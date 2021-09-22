Borderlands, XCOM и другие игры 2K упали в цене

Участвуют в распродажи и игры серии BioShock — их можно купить со скидкой -75%. В то же время, с 80% скидкой можно взять набор BioShock: The Collection, в составе которого BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite. Его продают за 878 рублей вместо исходных 4 394.