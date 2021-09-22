Borderlands, XCOM и другие игры 2K упали в цене

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Borderlands, XCOM и другие игры 2K упали в ценеДо 27 сентября
Цифровой магазин Humble Bundle объявил о распродаже игр издательства 2K. Так, со скидками можно ухватить Borderlands, XCOM и другие хиты.
Так, приобрести Borderlands 3 предлагается с 67% скидкой. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 999 рублей, тогда как сейчас ее можно ухватить за 659.
Популярная пошаговая стратегия Sid Meier’s Civilization VI, в свою очередь, доступна с 85% скидкой — цена упала с 4 394 рублей до 659.
Участвуют в распродажи и игры серии BioShock — их можно купить со скидкой -75%. В то же время, с 80% скидкой можно взять набор BioShock: The Collection, в составе которого BioShock, BioShock 2 и BioShock Infinite. Его продают за 878 рублей вместо исходных 4 394.
Ознакомиться с остальными играми, которые упали в цене в рамках акции, можно перейдя по этой ссылке. Закончится акция через 5 дней.