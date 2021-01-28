Бортовой компьютер в электромобилях сравняется по производительности с PlayStation 5

Известный игровой журналист Джефф Кили решил сопоставить производительность актуальных консолей с производительностью электромобиля Tesla. Так, Xbox Series X имеет производительность в 12 терафлопс, тогда как Playstation 5 - 10 терафлопс, а Xbox Series S - 4 терафлопс. Tesla Model S, в свою очередь, получит производительность 10 терафлопс.

Благодаря такой производительности бортового компьютера электромобиля Tesla, на нем можно будет играть не только в мобильные игры, но и по заявлению главы компании Илона Маска, в Cyberpunk 2077. Однако стоит отметить, что во время поездок играть, конечно, запрещается.