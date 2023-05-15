Британия Европе не указ: местный регулятор одобрил покупку Microsoft разработчиков Call of Duty и Diablo

Напомним, что ранее британский регулятор CMA заблокировал эту сделку, сославшись на возможный ущерб для индустрии облачного гейминга. Однако, несмотря на это, регулятор Евросоюза сегодня официально утвердил сделку.

По словам представителей комиссии, одобрение было условным, и требует «полного» соблюдения обещаний, данных Microsoft в последние месяцы.

Изначально Европейский регулятор опасался, что слияние Microsoft и Activision-Blizzard могло бы навредить конкуренции, однако более глубокое расследование показало обратное.

Комиссия убеждена, что сделка не повредит другим игровым консолям и подписочным сервисам. Как утверждается в официальном сообщении, Microsoft не имеет стимулов не выпускать свои игры на консолях PlayStation в будущем, и даже если бы это случилось, это бы не нанесло существенного ущерба конкуренции на рынке консолей.