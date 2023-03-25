Британия, скорее всего, одобрит покупку Microsoft издателя игр Blizzard

Ещё в феврале ведомство подчёркивало, что в случае такой сделки Microsoft займёт на рынке консольных игр не просто лидирующее, но монополистическое положение, поскольку сможет издавать игру Call of Duty только на консолях Xbox. И это нанесёт рынку серьёзный ущерб. Такое беспокойство выразила Sony.

Но после предоставления Microsoft новых доказательств того, что подобные действия со стороны компании не имеют смысла, CMA изменила позицию.

«Рассмотрев предоставленные дополнительные доказательства, мы пришли к выводу, что слияние не приведёт к существенному снижению конкуренции в игровых сервисах для консолей, поскольку затраты Microsoft на удержание Call of Duty от PlayStation перевесят любые выгоды от принятия таких мер», — заявил глава специальной комиссии CMA Мартин Коулман.