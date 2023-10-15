Будет ли Epic Games бесплатно раздавать игры и в 2024 году

После этих новостей, в Сети появились слухи о возможном завершении бесплатных раздач игр на платформе.

Однако сегодня данная информация была опровергнута. Epic Games заявила о своём намерении продолжать бесплатные раздачи игр в 2024 году.

Директор по продуктам и контент-стратегии Epic Games, Кайл Биллинг, поделился этой новостью на мероприятии Unreal Fest 2023. Он подчеркнул, что программа бесплатных раздач игр является важным инструментом для привлечения новых пользователей.

Благодаря этой программе, активная аудитория Epic Games Store увеличилась на более чем 90 млн человек. Кроме того, многие из них, помимо получения бесплатных игр, стали активными покупателями других проектов в магазине.