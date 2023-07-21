Бюджет $2 млрд долларов и почти 10 лет разработки: появились свежие подробности о GTA 6

Источник, на который ссылаются авторы твита, утверждает, что в проекте учтены все расходы: разработка игры, маркетинговые мероприятия и поддержка игры после релиза.

Если эта информация окажется правдой, то GTA 6 станет не только самой дорогостоящей игрой в истории, но и самым затратным продуктом в индустрии развлечений.

Игра, которую ждут миллионы фанатов, находится в разработке с 2014 года, и уверенно идёт к своему релизу. Согласно предыдущим утечкам, первый трейлер GTA 6 может быть показан уже в ноябре 2023 года.

Напомним, что Grand Theft Auto 6 обещает стать поистине масштабной и захватывающей экшен-адвенчурой в открытом мире. Ожидается, что главных героев будет двое — мужчина и женщина.