Бывший эксклюзив PlayStation 4 Days Gone запустили на недорогой видеокарте трёхлетней давности

Так, энтузиаст с YouTube-канала GameGPU опубликовал видео, в котором запустил игру на видеокарте NVIDIA GTX 1030. Недорогая видеокарта трёхлетней давности прежде всего может «похвастаться» лишь 2 ГБ видепамяти.

Но несмотря на слабость железа, ему удалось справиться с игрой в открытом мире. При 25-30 кадрах в секунду и лишь в FullHD-разрешении, но всё же. Также ролик продемонстрировал, мягко говоря, не самую высокую детализацию при игре с такой видеокартой.