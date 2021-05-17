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Бывший эксклюзив PlayStation 4 Days Gone запустили на недорогой видеокарте трёхлетней давности
У которой всего 2 ГБ видеопамяти!
Сегодня, 17 мая, состоится ПК-релиз экс-эксклюзива PlayStation 4 — Days Gone. Накануне выхода игры на компьютерах, в сети появилась информация о том, что её удалось запустить на достаточно маломощном железе.
Так, энтузиаст с YouTube-канала GameGPU опубликовал видео, в котором запустил игру на видеокарте NVIDIA GTX 1030. Недорогая видеокарта трёхлетней давности прежде всего может «похвастаться» лишь 2 ГБ видепамяти.
Но несмотря на слабость железа, ему удалось справиться с игрой в открытом мире. При 25-30 кадрах в секунду и лишь в FullHD-разрешении, но всё же. Также ролик продемонстрировал, мягко говоря, не самую высокую детализацию при игре с такой видеокартой.
Стоит ли играть в такой режиме или проще купить б/у PlayStation 4 и Days Gone для неё — каждый решит сам для себя.