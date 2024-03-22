Бывший эксклюзив PS5 Horizon Forbidden West слили на торренты в день релиза на ПК

Sony, как и прежде, не стала интегрировать в игру кастомную защиту от взлома, полагаясь лишь на DRM Steam. Первая рабочая «таблетка» для игры была создана группировкой FairLight.

Стоит отметить, что Horizon Forbidden West ждали на ПК два года после релиза на PlayStation. Порт игры получил поддержку технологий масштабирования изображения и генератора кадров NVIDIA Frame Generation.

Эксперты Digital Foundry уже оценили качество порта и похвалили его за отличную оптимизацию.

С одной стороны, слив игры на торренты может негативно сказаться на продажах ПК-версии. С другой стороны, это может привлечь к игре новых игроков, которые не готовы платить за нее полную стоимость.