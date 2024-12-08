Бывший глава PlayStation заявил, что покупка новой консоли не имеет смысла

Опубликовано 08 декабря 2024, 02:151 мин.
Бывший глава PlayStation заявил, что покупка новой консоли не имеет смыслаПроизводители упёрлись в предел своих возможностей
Бывший глава PlayStation Studios Шон Лейден в ходе интервью крупному игровому онлайн-изданию Eurogamer предостерёг пользователей от приобретения новой консоли. По словам Лейдена, это касается и других производителей, а не только Sony, — все вендоры «упёрлись в потолок» своих возможностей.
Лейден подчеркнул, что наступило такое время, «точка», «где кривая инноваций в области оборудования начинает выходить на плато или достигать пика». По большому счёту между PlayStation 4 и PlayStation 5 нет такой уж принципиальной разницы, об этом в комментариях часто говорят и геймеры: «люди не понимают, что такое терафлопсы и трассировка лучей». И новые технологии не обеспечивают серьёзных преимуществ для новых консолей по сравнению с предыдущим поколением.
Лейден заявил, что разработчики новых консолей должны фокусироваться на качестве контента, а не на оборудовании.
«Мы все гонимся за этой "точкой убывающей доходности", где я не уверен, могут ли люди действительно заметить разницу», — отметил бывший директор PlayStation.
Источник:Eurogamer
Автор:Андрей Кадуков
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