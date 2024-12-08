Бывший глава PlayStation заявил, что покупка новой консоли не имеет смысла

Лейден подчеркнул, что наступило такое время, «точка», «где кривая инноваций в области оборудования начинает выходить на плато или достигать пика». По большому счёту между PlayStation 4 и PlayStation 5 нет такой уж принципиальной разницы, об этом в комментариях часто говорят и геймеры: «люди не понимают, что такое терафлопсы и трассировка лучей». И новые технологии не обеспечивают серьёзных преимуществ для новых консолей по сравнению с предыдущим поколением.

Лейден заявил, что разработчики новых консолей должны фокусироваться на качестве контента, а не на оборудовании.

«Мы все гонимся за этой "точкой убывающей доходности", где я не уверен, могут ли люди действительно заметить разницу», — отметил бывший директор PlayStation.