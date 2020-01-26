Ferra
Игры
Сегодня 15:38

Бывший грабитель рассказал о неправдоподобности ограблений в GTA V

Но при этом отметил, что миссия с ограблениями ему понравилась
Не секрет, что одной из самых интересных игровых механик в GTA V являются ограбления — на их основе, к слову, долгое время росла популярность онлайн-составляющей игры. Но, как оказалось, разработчики не особо заморочились с правдоподобностью этих самых ограблений, в результате чего специалист в этом деле моментально их разоблачил.

Так, бывший вор и, что самое забавное, действующий офицер полиции США Ларри Лоутон рассказал на своем YouTube-канале о том, где именно разработчики игры допустили ошибки. Так, главный герой по имени Майкл вел себя крайне неаккуратно в момент, когда впервые зашел в магазин — сразу же, как он оказался на месте будущего ограбления, он начал фотографировать, что в реальной жизни привлекло бы к нему немало внимания. Также Ларри посчитал, что Майкл допустил ошибку, не спросив у персонала магазина о самом дорогом, что было там выставлено на продажу — вместо того, чтобы расспросить работников про бриллианты, главный герой игры зачем-то уделил все свое основное время витрине.

Но даже несмотря на эти, а также множество других “проколов”, которые допустили разработчики из Rockstar Games, Ларри Лоутон сказал, что ему миссия понравилась. По его словам, она вызвала у него определенные воспоминания.

Автор: Лилик Ми