Бывший Microsoft-эксклюзив Pentiment заработал на PS5 лучше, чем на Xbox

Этот ход вызвал недовольство среди фанатов Xbox, которые почувствовали себя обделенными.

Игра на PS5 работает с частотой кадров 120 fps, в то время как на Xbox Series X ограничена 60 fps. По словам геймдиректора Pentiment, Джоша Сойера, это является ошибкой, и обещано исправление с грядущим патчем.

Однако его заявление явно не успокоило игроков — некоторые из которых считают такое положение вещей унизительным для фанатов консоли Microsoft.

Помимо этого инцидента, стоит отметить, что Pentiment стала доступна на PS4, PS5 и Nintendo Switch с 22 февраля, а релиз Hi-Fi Rush на PS5 запланирован на 19 марта.

Позднее игры Grounded и Sea of Thieves также переберутся с Xbox на конкурирующие консоли. Несмотря на инцидент, геймеры надеются на скорейшее разрешение ситуации и радостно встретят обещанные обновления.