Бывший топ-менеджер PlayStation раскрыл причины провала портативной PS Vita

Опубликовано 17 января 2025, 07:381 мин.
Бывший топ-менеджер PlayStation раскрыл причины провала портативной PS VitaРадует, что они хотя бы понимали эти причины
Экс-глава Sony Worldwide Studios Шуей Йошида поделился причинами, по которым портативная консоль PlayStation Vita не смогла добиться успеха.
Основной причиной он назвал нехватку ресурсов: компании пришлось выбирать между поддержкой двух платформ и приоритет был отдан PlayStation 4.
Йошида подчеркнул, что Sony не хватало студий для создания игр одновременно для PS Vita и PS4, что сильно ограничило развитие портативной консоли.
Среди дополнительных факторов он выделил использование собственных карт памяти, которые оказались дорогими и неудобными, а также спорный дизайн с тыльной сенсорной поверхностью, которая добавила стоимость устройству, но не пользовалась популярностью у игроков.
OLED-дисплей, несмотря на свою высокую яркость, увеличивал производственные затраты. Кроме того, Йошида упомянул, что из финальной версии PS Vita убрали видеовыход, что также разочаровало разработчиков.