Бывший топ-менеджер PlayStation раскрыл причины провала портативной PS Vita

Основной причиной он назвал нехватку ресурсов: компании пришлось выбирать между поддержкой двух платформ и приоритет был отдан PlayStation 4.

Йошида подчеркнул, что Sony не хватало студий для создания игр одновременно для PS Vita и PS4, что сильно ограничило развитие портативной консоли.

Среди дополнительных факторов он выделил использование собственных карт памяти, которые оказались дорогими и неудобными, а также спорный дизайн с тыльной сенсорной поверхностью, которая добавила стоимость устройству, но не пользовалась популярностью у игроков.

OLED-дисплей, несмотря на свою высокую яркость, увеличивал производственные затраты. Кроме того, Йошида упомянул, что из финальной версии PS Vita убрали видеовыход, что также разочаровало разработчиков.