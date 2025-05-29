Игры
Опубликовано 29 мая 2025, 19:04
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Бывший топ-менеджер Sony назвал подписку Xbox Game Pass угрозой для игр

По его мнению, подход Microsoft опасен для разработчиков
На прошедшей выставке Gamescom LATAM бывший глава игрового подразделения Sony Сюхэй Йошида поделился своим мнением о модели подписок в игровой индустрии. Он считает, что стратегия Microsoft, активно продвигающей сервис Game Pass, может нанести вред как разработчикам, так и самому рынку игр.
Бывший топ-менеджер Sony назвал подписку Xbox Game Pass угрозой для игр
© Mika Baumeister

Йошида обеспокоен тем, что если подписка станет основным способом доступа к играм, то именно владельцы платформ будут определять, какие проекты вообще можно выпускать. В таких условиях, по его мнению, теряется пространство для экспериментов и свежих идей от небольших студий. А именно такие команды часто двигают индустрию вперед, предлагая неожиданные решения и создавая новые жанры.

Он отметил, что Sony придерживается более осторожного подхода. Новые игры сначала поступают в продажу по полной цене, а уже спустя некоторое время появляются в подписке. Это позволяет не обесценивать труд разработчиков и при этом со временем расширять аудиторию игр.

Йошида также упомянул, что Microsoft хоть и заявляет о возможности покупать игры отдельно от Game Pass, все же активно продвигает именно подписную модель. Он считает, что если со временем покупка игр станет неактуальной, это может привести к нежелательным последствиям для всей индустрии.

Источник:Wccftech
Автор:Булат Кармак
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