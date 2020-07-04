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Call of Duty, Battlefield и другие кооперативные игры для PlayStation продаются с большими скидками
Акция закончится 16 июля
Хорошие новости для владельцев фирменной консоли Sony, которые любят играть с друзьями по сети. Так, в онлайн-магазине Playstation Store была запущена акция “Время игр по сети”, в рамках которой Call of Duty, Battlefield и другие кооперативные игры для приставки PlayStation продаются с большими скидками.
Если в обычное время Battlefield 1 Революция продается за 2799 рублей, то сейчас ее можно загрузить всего за 559 рублей.
А с 70% скидкой, в свою очередь, можно ухватить Battlefield V. Напомним, что стоимость данной игры без скидки составляет порядка 3499 рублей, тогда как сейчас она упала до 1049 рублей.
Всего за 879 рублей вместо прежних 2199 рублей можно приобрести Need for Speed Payback.
Ознакомиться со всеми играми, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Акция завершится 16 июля.