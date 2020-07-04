Call of Duty, Battlefield и другие кооперативные игры для PlayStation продаются с большими скидками

Хорошие новости для владельцев фирменной консоли Sony, которые любят играть с друзьями по сети. Так, в онлайн-магазине Playstation Store была запущена акция “Время игр по сети”, в рамках которой Call of Duty, Battlefield и другие кооперативные игры для приставки PlayStation продаются с большими скидками.