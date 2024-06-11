Call of Duty: Black Ops 6 займет более 300 ГБ памяти Xbox Series X

Опубликовано 11 июня 2024, 07:09
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Call of Duty: Black Ops 6 займет более 300 ГБ памяти Xbox Series XАппетиты достойные
Ожидается, что шутер Call of Duty: Black Ops 6 станет самой объемной игрой франшизы, требуя более 300 ГБ свободного места на Xbox Series X.
Вчера на презентации Xbox Games Showcase разработчики показали множество проектов, включая анонс Call of Duty: Black Ops 6 от Activision.
Это первый шутер серии, который выйдет после слияния студии с Microsoft. Игра выделяется не только этим фактом, но и своими масштабами.
Разработчики заявили, что игра займет около 310 ГБ на диске — это включает одиночную кампанию, мультиплеер и режим Warzone. На консолях младшего уровня игра, возможно, будет занимать меньше места из-за отсутствия текстур высокого разрешения.
Activision отметила, что размер игры будет уменьшен после релиза, запланированного на 25 октября. Игра сразу станет доступна в Game Pass.