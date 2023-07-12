Call of Duty и Diablo IV в Xbox Game Pass: американский регулятор одобрил покупку Activision Blizzard компанией Microsoft

После длительных судебных разбирательств, начавшихся в январе 2022 года, судья в Сан-Франциско принял решение в пользу Microsoft, отклонив попытку Федеральной торговой комиссии заблокировать сделку.

Слияние Microsoft и Activision Blizzard имеет огромное значение для геймеров по всему миру. Согласно заявлениям представителей Microsoft, цель этой сделки — обеспечить больше игр большему числу людей на большем количестве устройств.

После завершения сделки, игры от Activision Blizzard, включая популярные франшизы, такие как Call of Duty и Diablo IV, станут доступны в рамках подписочного сервиса Xbox Game Pass.

Однако сделка также вызвала обеспокоенность и споры, так как многие опасаются ограниченной конкуренции и возможных последствий для игровой индустрии.

Несмотря на это, федеральный суд вынес решение в пользу Microsoft, ссылаясь на данные и факты, подтверждающие пользу этой сделки для игроков и индустрии в целом.