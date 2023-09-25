Call of Duty всё же будет бесплатной для подписчиков Game Pass

Оказалось, что она всё же появится в библиотеке Xbox Game Pass после завершения сделки по покупке Activision Blizzard компанией Microsoft. Несмотря на заявления руководства Xbox о том, что игра не будет немедленно добавлена в Game Pass, свежие данные указывают на обратное.

Блогер Xbox под псевдонимом IdleSloth84 обнаружил, что при покупке Call of Duty: Black Ops 2 в игровом магазине появляется сообщение: «Вы можете получить этот продукт бесплатно с помощью подписки на игры! Если вы продолжите покупку, вы получите его навсегда».

Это намекает на то, что Microsoft уже вносит изменения в описания игр, подготавливаясь к их добавлению в Game Pass.

Что интересно, ещё раньше всплывала информация о том, что редмондцы не смогут добавить Call of Duty в Game Pass до 2025 года. Якобы этому мешала договорённость, к которой ранее пришли представители Activision и Sony.