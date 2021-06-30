Call of Duty, WoW и другие игры продаются со скидками

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Call of Duty, WoW и другие игры продаются со скидкамиДо 11 июля
В онлайн-магазине Battle.net началаась летняя распродажа, в рамках которой упала стоимость многих популярных игр.
Базовое издание World of Warcraft: Shadowlands можно ухватить за 1 349 рублей вместо исходных 1 799. World of Warcraft: Лучезарный комплект, в свою очередь, отдают с 68% скидкой — за 1 049 рублей вместо 3 296.
Стоимость стандартного издания Call of Duty: Black Ops Cold War упала на 40% — с 2 799 рублей до 1 679.
Call of Duty: Modern Warfare, в свою очередь, отдают за полцены. Напомним, что в обычное время игра продается за 1 999 рублей, тогда как сейчас доступна за 999.
С остальными играми, которые можно ухватить в рамках распродажи со скидками, можно ознакомиться перейдя по этой ссылке. Закончится акция 11 июля.