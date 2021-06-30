Call of Duty, WoW и другие игры продаются со скидками

Базовое издание World of Warcraft: Shadowlands можно ухватить за 1 349 рублей вместо исходных 1 799. World of Warcraft: Лучезарный комплект, в свою очередь, отдают с 68% скидкой — за 1 049 рублей вместо 3 296.

Стоимость стандартного издания Call of Duty: Black Ops Cold War упала на 40% — с 2 799 рублей до 1 679.