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Capcom предлагает купить пальто героя новой Resident Evil Village за 116 тысяч рублей
Речь о пальто Криса Редфилда
Один из крупнейших в мире разработчиков игр - компания Capcom, предлагает купить пальто героя нового тайтла Resident Evil Village. Речь о пальто Криса Редфилда, которое эксклюзивно в Японии продают за 159 731 иен или около 116 тысяч рублей.
Пальто продается в четырех размерах: средний, большой, очень большой и «Оригинальная модель», которая, судя по всему, создана на основе пропорций Криса Редфилда в игре. Кроме того, последняя, как отмечают в компании, больше всего напоминает реальный предмет одежды, который создатели тайтла подвергли сканированию во время реализации Resident Evil Village. Отметим, что за 159 731 иен покупатель получит пальто без пуговиц.
Предмет одежды продается в комплекте с отдельными коллекционными наборами. В них можно встретить копию Resident Evil Village, статуэтку Криса Редфилда, открытки и прочий мерч.