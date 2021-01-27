Capcom предлагает купить пальто героя новой Resident Evil Village за 116 тысяч рублей

Пальто продается в четырех размерах: средний, большой, очень большой и «Оригинальная модель», которая, судя по всему, создана на основе пропорций Криса Редфилда в игре. Кроме того, последняя, как отмечают в компании, больше всего напоминает реальный предмет одежды, который создатели тайтла подвергли сканированию во время реализации Resident Evil Village. Отметим, что за 159 731 иен покупатель получит пальто без пуговиц.

Предмет одежды продается в комплекте с отдельными коллекционными наборами. В них можно встретить копию Resident Evil Village, статуэтку Криса Редфилда, открытки и прочий мерч.