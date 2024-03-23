Capcom признали лучшим издателем игр, а Sony опустилась на 13-е место

Лидер прошлых лет — Sony — опустилась на 13-е место, а её прямой конкурент — Microsoft — на 15-е. Это оказалось неожиданностью.

Первое место в топе заняла японская Capcom. Игры этого издателя имеют высокие баллы и на Metacritic, и на других сайтах благодаря своим основным релизам, в том числе новым, а также успешным ремейкам, ремастерам.

Остальные места в топ-10 распределились между Raw Fury — 2 место, Chorus Worldwide — 3, Dangen Entertainment — 4, Annapurna Interactive — 5, Nintendo — 6, Aksys Games — 7, Bethesda Softworks — 8, Sega — 9 и Thunderful — 10.

При оценке учитывались данные, полученные на основании комплексной балльной системы, также учитывалась средня оценка, процент игр как с положительными, так и с отрицательными отзывами, и количество высоко оценённых тайтлов.