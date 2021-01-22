Игры
Сегодня 14:01
Capcom раскрыла дату выхода новой части Resident Evil и показала новый трейлер
Игра выйдет в мае
Сегодня японская корпорация Capcom провела презентацию, посвященную новой части Resident Evil - Village. В ее рамках была названа дата выхода грядущего тайтла, а также опубликован новый трейлер.
Так, стало известно, что новая часть культового хоррора будет выпущена на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC в начале мая, а именно 7 числа. Что интересно, игроки, которые уже обзавелись приставкой Sony пятого поколения, смогут уже сегодня поиграть в демоверсию Resident Evil Village. Отмечается, что весной компания выпустит другую пробную версию, с которой смогут ознакомиться и на других платформах.
Оформить предзаказ на Resident Evil Village можно уже сегодня. Примечательно, что пользователи, которые приобретут тайтл для приставок текущего поколения, получат возможность бесплатно обновить его для новых систем.