Capcom раскрыла дату выхода новой части Resident Evil и показала новый трейлер

Так, стало известно, что новая часть культового хоррора будет выпущена на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC в начале мая, а именно 7 числа. Что интересно, игроки, которые уже обзавелись приставкой Sony пятого поколения, смогут уже сегодня поиграть в демоверсию Resident Evil Village. Отмечается, что весной компания выпустит другую пробную версию, с которой смогут ознакомиться и на других платформах.