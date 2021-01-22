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Сегодня 14:01

Capcom раскрыла дату выхода новой части Resident Evil и показала новый трейлер

Игра выйдет в мае
Сегодня японская корпорация Capcom провела презентацию, посвященную новой части Resident Evil - Village. В ее рамках была названа дата выхода грядущего тайтла, а также опубликован новый трейлер.

Так, стало известно, что новая часть культового хоррора будет выпущена на PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One и PC в начале мая, а именно 7 числа. Что интересно, игроки, которые уже обзавелись приставкой Sony пятого поколения, смогут уже сегодня поиграть в демоверсию Resident Evil Village. Отмечается, что весной компания выпустит другую пробную версию, с которой смогут ознакомиться и на других платформах.

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Скриншоты из Resident Evil Village

Оформить предзаказ на Resident Evil Village можно уже сегодня. Примечательно, что пользователи, которые приобретут тайтл для приставок текущего поколения, получат возможность бесплатно обновить его для новых систем.