CD Projekt показала первый геймплей «Ведьмака 4» на PS5 — 60 fps и трассировка лучей

CD Projekt показала первый геймплей «Ведьмака 4» на PS5 — 60 fps и трассировка лучейНеужели релиз близок?
Демонстрация прошла на стандартной PlayStation 5, на которой билд игры уже показывает 60 fps с трассировкой лучей.
Главная героиня новой саги — Цири, а движок позволил добиться впечатляющей детализации. Особое внимание уделили физике мышц лошади Келпи, реакциям NPC, а также визуальным эффектам.
Например, в городе Вогрест случайное столкновение Цири с горожанином вызвало правдоподобную цепную реакцию: рассыпавшиеся яблоки, ребенок, собирающий их — всё выглядело живо и естественно.
Игровое окружение построено на технологии Nanite с воксельной геометрией, что обеспечивает реалистичное освещение и высокую детализацию без потери производительности.
Также была показана Unreal Animation Framework — система, регулирующая плотность толпы и анимации персонажей, что важно для оптимизации под консоли.
Сроки релиза The Witcher 4 пока неизвестны, но технический уровень уже впечатляет.