Игры
Опубликовано 04 июня 2025, 07:39
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CD Projekt показала первый геймплей «Ведьмака 4» на PS5 — 60 fps и трассировка лучей

Неужели релиз близок?
На презентации State of Unreal разработчики CD Projekt RED представили первый геймплей «Ведьмака 4», сделанный на движке Unreal Engine 5.
CD Projekt показала первый геймплей «Ведьмака 4» на PS5 — 60 fps и трассировка лучей
© YouTube

Демонстрация прошла на стандартной PlayStation 5, на которой билд игры уже показывает 60 fps с трассировкой лучей.

Главная героиня новой саги — Цири, а движок позволил добиться впечатляющей детализации. Особое внимание уделили физике мышц лошади Келпи, реакциям NPC, а также визуальным эффектам.

CD Projekt показала первый геймплей «Ведьмака 4» на PS5 — 60 fps и трассировка лучей
© YouTube

Например, в городе Вогрест случайное столкновение Цири с горожанином вызвало правдоподобную цепную реакцию: рассыпавшиеся яблоки, ребенок, собирающий их — всё выглядело живо и естественно.

Игровое окружение построено на технологии Nanite с воксельной геометрией, что обеспечивает реалистичное освещение и высокую детализацию без потери производительности.

CD Projekt показала первый геймплей «Ведьмака 4» на PS5 — 60 fps и трассировка лучей
© YouTube

Также была показана Unreal Animation Framework — система, регулирующая плотность толпы и анимации персонажей, что важно для оптимизации под консоли.

Сроки релиза The Witcher 4 пока неизвестны, но технический уровень уже впечатляет.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
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