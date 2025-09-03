CD Projekt Red затизерила таинственный анонс по Cyberpunk 2077 — уже 4 сентября

В тексте говорится об угрозе национальной кибербезопасности и призыве к нетраннерам присоединиться к защите страны. Пост моментально вызвал волну догадок в сообществе.

Часть игроков уверена, что речь идёт о втором сюжетном дополнении к Cyberpunk 2077. Другие предполагают, что CD Projekt Red намекнула на новый сезон аниме Cyberpunk: Edgerunners или даже на свежие новости о следующей игре во вселенной — Project Orion.