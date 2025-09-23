Цена Intel Arc B580 упала до $250, сделав ее самой дешевой видеокартой с 12 ГБ памяти

Опубликовано 23 сентября 2025, 07:151 мин.
Цена Intel Arc B580 упала до $250, сделав ее самой дешевой видеокартой с 12 ГБ памятиКак RTX 4060, только лучше
Intel Arc B580, флагман линейки Battlemage, подешевела до рекордных $250. Теперь это самая дешевая видеокарта с 12 ГБ видеопамяти на рынке.
Найти её можно в крупных сетях, включая Newegg и Walmart, где базовая версия продается по рекомендованной цене $249. Несколько месяцев назад B580 стоила около $300–350, а доступность была крайне ограниченной.
Теперь же, кроме эталонной модели, пользователи могут приобрести кастомные версии. Например, ONIX ODYSSEY Arc B580 предлагается за те же $249, а модификации от ASRock и ONIX LUMI стоят $259–279 в зависимости от магазина и разгона.
Технически карта построена на чипе BMG-G21, имеет 20 ядер Xe2, 12 ГБ GDDR6 с 192-битной шиной и энергопотребление 190 Вт.
По производительности она сопоставима с AMD RX 7600 XT и NVIDIA RTX 4060, но выигрывает за счет увеличенного объема памяти, что делает её привлекательной для игр в 1440p.