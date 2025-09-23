Цена Intel Arc B580 упала до $250, сделав ее самой дешевой видеокартой с 12 ГБ памяти

Найти её можно в крупных сетях, включая Newegg и Walmart, где базовая версия продается по рекомендованной цене $249. Несколько месяцев назад B580 стоила около $300–350, а доступность была крайне ограниченной.

Теперь же, кроме эталонной модели, пользователи могут приобрести кастомные версии. Например, ONIX ODYSSEY Arc B580 предлагается за те же $249, а модификации от ASRock и ONIX LUMI стоят $259–279 в зависимости от магазина и разгона.