Цена карманной консоли Lenovo будет ближе к Asus ROG Ally, чем к Steam Deck

Новинку уже прозвали «Nintendo Switch XXL» из-за его внушительного 8,8-дюймового экрана с разрешением 2560 × 1600 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и пиковой яркостью 500 нит.

Сравнивая с конкурентами, такими как Steam Deck, ASUS Rog Ally и Nintendo Switch, Lenovo Legion Go явно выделяется.

Все перечисленные консоли имеют 7-дюймовые дисплеи, в то время как у обычного Nintendo Switch экран всего 6,2 дюйма, а у его «лайтовой» версии — 5,5 дюйма.

Что касается «начинки», то Lenovo Legion Go будет работать на процессоре AMD Ryzen Z1 Extreme, который также используется и в ASUS ROG Ally. Этот APU оборудован мощной встроенной графикой Radeon 780M.

Объём оперативной памяти LPDDR5X-7500 составляет 16 ГБ, а ёмкость SSD-накопителя можно выбрать: 256 или 512 ГБ, а также 1 ТБ. Консоль будет оснащена батареей на 49,2 Вт*ч.