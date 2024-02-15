Цена самых дешевых версий видеоигр поднимется с нынешних нынешних $70 до $100

Опубликовано 15 февраля 2024, 08:14
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Цена самых дешевых версий видеоигр поднимется с нынешних нынешних $70 до $100Несмотря на отказ от штамповки дисковых версий
Том Хендерсон, известный своими проницательными прогнозами, поделился мыслями о будущем консольного игрового мира. И они не вдохновляют оптимизмом.
Согласно его предположениям, следующее поколение консолей будет представлено полностью цифровыми устройствами, без малейших намеков на дисководы.
Кроме того, Sony и Microsoft, по его мнению, выпустят портативные версии своих платформ. Но самым огорчительным моментом для игроков, вероятно, станет то, что стандартная цена за игру увеличится до $100.
Хендерсон объясняет, что это может стать следствием повышения стоимости производства и маркетинга игр, а также желания издателей получить больше прибыли.
Комментарии к его заявлению отражают общее беспокойство игроков. Многие опасаются, что подобное повышение цен оттолкнет многих от покупки новых игр, а некоторые даже предполагают, что это приведет к росту пиратства.