Цену PlayStation 5 Pro слили в сеть за полгода до анонса

Согласно утечке, новая PS5 Pro может обойтись покупателям примерно в те же €500, что и базовая PS5 при ее старте продаж в 2020 году. Однако, по словам блогера, речь о версии без дисковода.

По предполагаемым характеристикам PS5 Pro, стоимость ее производства не должна значительно превышать затрат на производство базовой PS5.

Ожидается, что Pro-модель получит мощный процессор AMD Zen 2 с восемью ядрами, графику RDNA 3 с 60 вычислительными блоками и 16 ГБ памяти GDDR6 с 256-битной шиной.

Сравнивая цены, блогер отметил, что модель PS5 Slim без привода уже продается за $450. Если PS5 Pro будет доступна за $500 или около того, то базовая модель, вероятно, подешевеет до $400.

Ожидается, что PlayStation 5 Pro появится на прилавках магазинов к концу 2024 года.